Khởi tố người vào tòa chửi bới, livestream trên Facebook

Hủy quyết định không khởi tố vụ án giang hồ gây rối Tháng 7-2018, báo Pháp Luật TP.HCM đã đặt câu hỏi về việc này và Công an tỉnh Bình Thuận đã có công văn trả lời sau đó. Theo nội dung công văn, sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Phan Thiết đã lập hồ sơ, lý lịch những người liên quan. Do không có căn cứ để tạm giữ nên Công an TP Phan Thiết đã cho tất cả về và vợ chồng Nữ - Đoàn làm cam kết không để xảy ra mâu thuẫn đánh nhau nữa. Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an Phan Thiết tiếp tục điều tra, xử lý. Tuy nhiên, do những người liên quan ở nhiều tỉnh, thành khác nhau nên khi triệu tập làm việc, củng cố hồ sơ gặp nhiều khó khăn. Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã có văn bản ủy thác CQĐT các địa phương nơi có các đối tượng cư trú xác minh, ghi lời khai nhưng đến nay chưa có kết quả. Do vậy đến thời điểm hiện nay, chưa đủ căn cứ để kết luận, xử lý vụ việc. Được biết, sau đó Công an TP Phan Thiết đã ra quyết định không khởi tố vụ án. Ngày 6-8, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã hủy quyết định không khởi tố vụ án nói trên, tiếp tục đưa vào tin báo để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài hai vụ án vừa nêu, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản xảy ra tại dự án Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ địa chính (thuộc Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM) trên địa bàn phường Mũi Né, TP Phan Thiết cũng có liên quan đến bà Nữ.