Khởi tố nhân viên massage 16 tuổi đâm chết khách

Ngày 30-12, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Thị Phương Anh (16 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) về tội giết người.



Bị can Huỳnh Thị Phương Anh.

Theo công an, vào tối 24-12, LTH (31 tuổi) đến cơ sở massage 77 (đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long) để thư giãn. Phương Anh được sắp xếp massage cho khách nam này với giá thỏa thuận là 500.000 đồng. Sau đó thì H. chỉ trả cho Phương Anh 250.000 đồng nên hai bên xảy ra cự cãi.

Phương Anh đi xuống chỗ đậu xe, mở cốp lấy con dao định dùng cho việc riêng. Lúc này H. cầm dây nịt xông đến đánh nữ tiếp viên. Phương Anh giơ một tay đỡ và tay cầm dao vung lên đâm H. tử vong.