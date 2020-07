Khởi tố nhóm đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 16-7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Mạnh Huynh (21 tuổi), Phùng Quyết Sinh (22 tuổi), Hiên Văn Tuấn (21 tuổi, cùng trú TP Móng Cái) về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Trước đó, rạng sáng 7-6, tại khu vực Trạm kiểm soát liên hợp Km15 (xã Hải Tiến, TP Móng Cái), tổ công tác liên ngành phát hiện NXT (21 tuổi, trú xã Hải Tiến) điều chạy xe máy chở một người Trung Quốc theo hướng Móng Cái – Hạ Long. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người Trung Quốc là Wu Ding Fu (35 tuổi) không có giấy tờ nhập cảnh vào Việt Nam.



Phạm Mạnh Huynh và Phùng Quyết Sinh (thứ 2 và thứ 4 từ trái sang) bị bắt tạm giam vì tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Tiến hành điều tra, Công an TP Móng Cái xác định ngoài Wu Ding Fu, còn có năm người Trung Quốc khác đã được nhóm Hiên Văn Tuấn tổ chức cho nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Công an TP Móng Cái đã khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép và chuyển hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thụ lý.



Ngày 12-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bắt tạm giam đối với Phạm Mạnh Huynh và Phùng Quyết Sinh, đồng thời ra quyết định đối với Hiên Văn Tuấn vì đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, đầu tháng 5-2020, Hiên Văn Tuấn đã lập Công ty Shiper Móng Cái (trụ sở tại phường Hải Hoà) làm dịch vụ vận chuyển hàng. Tuấn thuê Huynh và Sinh điều hành công ty. Tối 6-6, Tuấn gọi điện cho Huynh đi đón sáu người Trung Quốc để đưa qua trạm kiểm soát liên hợp Km15.

Rạng sáng 7-6, Huynh và Sinh đi xe máy tới xã Vạn Ninh đón người. Lúc này sáu người Trung Quốc vừa vượt qua sông Ka Long vào Việt Nam. Huynh và sinh thuê thêm 2 người chở nhóm người Trung Quốc qua trạm kiểm soát liên hợp Km15 với giá 150.000 đồng/ người.

Khoảng 3 giờ sáng 7-6, Sinh và 2 người được thuê chở theo 3 người Trung Quốc từ trụ sở công ty đi về hướng trạm kiểm soát liên hợp km15. Khi T bị phát hiện bắt giữ, Sinh và người chở thuê còn lại quay về trụ sở công ty, sau đó bị lực lượng chức năng bắt giữ.