Khởi tố nhóm ném bột ớt làm 1 công an tử vong

Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Đoàn Phước Bảo (22 tuổi, ngụ xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM), Lê Thành Đoán (26 tuổi) và Trần Hà Anh (17 tuổi, cùng ngụ xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM) về tội trộm cắp tài sản





Nhiều người thương tiếc đến viếng đám tang Trung úy Tống Duy Tân.

Đây là nhóm thanh niên trộm xe ba gác ở huyện Cần Đước mà khi bị tổ tuần tra phát hiện, truy đuổi nhóm này đã ép xe, ném bột ớt vào công an khiến Trung úy Tống Duy Tân (30 tuổi) đang công tác tại Công an huyện Cần Đước bị té ngã, tử vong.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng 14-11, Trung úy Tống Duy Tân cùng lực lượng tuần tra đến khu vực xã Long Trạch phát hiện nhóm đối tượng đang trộm xe ba gác máy của nhà ông Trần Hồng Thắm (46 tuổi, ngụ ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch) chạy ra đường. Ngay lúc đó, tổ trinh sát áp sát để tổ chức bắt giữ.

Bị truy đuổi, nhóm trộm tăng ga bỏ chạy tốc độ cao, ném bột ớt vào lực lượng truy đuổi. Do trúng ớt Trung úy Tống Duy Tân đã bị té ngã dẫn đến tử vong.

Đêm 16-11 Công an huyện Cần Đước, Cần Giuộc (Long An) phối hợp với Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM ập vào chỗ ở, bắt giữ nhóm trộm trên.