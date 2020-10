Khởi tố nhóm người cướp tài sản có nhiều tiền án

Ngày 20-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Quyền (SN 1979), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1991), Phạm Vương Quốc Nhân (SN 1983, cùng trú tại huyện Tuy Đức) để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.

Đồng thời công an ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Ba Khâm (tên thường gọi là Khâm cờ bạc, SN 1977, trú tại thành phố Gia Nghĩa và Nguyễn Văn Như (tên thường gọi là “Bi”, “Hùng”, SN 1989, trú tại huyện Đắk Song) cũng về hành vi trên.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 23-9, thông qua mối quan hệ xã hội, một người tên Thành (chưa rõ nhân thân lai lịch) đã dẫn anh Sinh và chị Ngọc (cùng trú tại huyện Đắk Song) đến nhà Nguyễn Văn Mạnh (ở thôn 9, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức) để Mạnh dẫn đi mua đất của một người dân trên địa bàn.

Tuy nhiên do hai bên chưa thống nhất được giá cả nên cả ba quay về nhà Mạnh ăn cơm uống bia. Đến khoảng hơn 19 giờ cùng ngày, Mạnh, Thành, Sinh tổ chức chơi xóc đĩa.



Các đối tượng bị khởi tố về tội cướp tài sản. Ảnh Q.MINH

Khoảng 30 phút sau, Nguyễn Thế Quyền cùng với ba người khác là Như, Nhân và Khâm xông vào nhà Mạnh đánh anh Sinh, yêu cầu Sinh, Thành, Ngọc bỏ hết toàn bộ số tiền trong túi xách, trên chiếu và trong người là 131 triệu đồng xuống để chiếm đoạt. Nhóm Quyền cho rằng anh Sinh đã bỏ thuốc mê cho Mạnh uống.

Do bị khống chế và bị đánh đập nhiều, anh Sinh thừa nhận là bỏ thuốc hướng thần vào ly bia của Mạnh và xin tự thỏa thuận. Sau đó, Quyền giữ CMND và bắt anh Sinh, chị Ngọc phải viết giấy nợ với số tiền 300 triệu đồng để bồi thường cho Mạnh.

Do anh Sinh, chị Ngọc không đủ tiền nên nhóm người nói trên đã cho anh Sinh gọi điện thoại về cho gia đình sắp xếp số tiền theo yêu cầu. Đến 9 giờ sáng ngày 24-9, gia đình anh Sinh chuyển tiền vào tài khoản của Nguyễn Văn Như.

Sau đó, Quyền dùng ô tô chở Sinh và Như ra thị trấn Kiến Đức (huyện Đắk R’lấp) để rút 102 triệu đồng đưa cho Mạnh. Sau đó, nhóm người thả anh Sinh và chị Ngọc về với thỏa thuận sẽ trả tiếp số tiền còn lại.

Vụ việc được trình báo đến cơ quan chức năng. Tại cơ quan điều tra, anh Sinh không thừa nhận việc bỏ thuốc hướng thần vào ly bia của Mạnh. Ngày 27-9, Công an huyện đã tạm giữ hình sự đối với Quyền, Mạnh. Một ngày sau Nhân đã đến Công an huyện đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Ngày 6-10, Công an huyện Tuy Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quyền, Mạnh, Nhân, Khâm và Như. Đến 15-10, Công an huyện truy nã đối với Khâm và Như.

Được biết, Quyền có tiền án về tội giết người; Mạnh có tiền án về tội đánh bạc; Như có ba tiền án về tội cướp, cướp giật tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.