Khởi tố nữ bị can cướp hơn 2 tỉ ở chi nhánh ngân hàng

Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam với Phùng Thị Thắng (24 tuổi, quê Bắc Giang) để điều tra về tội cướp tài sản.



Theo điều tra, trưa 10-10, Thắng đến phòng giao dịch thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) - chi nhánh Tân Bình, địa chỉ 98A Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.



Vụ cướp ngân hàng xảy ra hôm 10-10 trên đường Trương Vĩnh Ký. Ảnh: NT

Thắng đội nón lưỡi trai, mang kính đen, khẩu trang che kín mặt, đeo túi xách bước xuống từ taxi đậu đối diện Phòng giao dịch Trương Vĩnh Ký, yêu cầu taxi dừng chờ.

Người này tiến vào bên trong Phòng giao dịch, đặt túi xách xuống bàn, hô to có bom, đe dọa gây nổ và yêu cầu nhân viên Phòng giao dịch gom tiền bỏ vào túi xách (khoảng 2,1 tỉ đồng) và nhanh chóng ra ngoài, khóa trái cửa rồi lên xe taxi chờ sẵn tẩu thoát.



Thắng được xác định sử dụng xe taxi trong suốt quá trình di chuyển. Ảnh chụp lại màn hình

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP.HCM có mặt tại hiện trường, tỏa đi nhiều hướng, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để tìm dấu vết... đến 15 giờ cùng ngày thì nghi can bị bắt giữ.



Hình ảnh Thắng đi vào các siêu thị, trung tâm thương mại để thay đổi nhân dạng. Ảnh chụp lại màn hình

Thắng sau đó khai nhận hành vi phạm tội. Cô gái trẻ từng tham gia nhiều chương trình game show truyền hình nói rằng bị nợ nần đến hàng trăm triệu nên nảy sinh ý định cướp để trả nợ.

Sau khi lấy được số tiền, Thắng nhiều lần đổi taxi khi di chuyển đến nhiều trung tâm thương mại để thay quần áo, tóc giả nhằm tẩu thoát về phía Bắc. Trong lúc Thắng đang đi mua sắm thì bị công an bắt giữ.

Công an xác định Thắng gây án một mình, không có đồng phạm.