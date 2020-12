Khởi tố tài xế chở 15 tấn lúa qua cầu 3,5 tấn làm sập cầu

Ngày 20-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đôi với Nguyễn Văn Thuận (42 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xương, Thị xã Tân Châu, An Giang) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.



Hiện trường vụ xe chở quá tải làm sập cầu Thiên Hộ. Ảnh: K.N

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 tối 29-11, tài xế Nguyễn Văn Thuận điều khiển xe tải 66C-04778 chở 15 tấn lúa lưu thông hướng từ xã Hậu Mỹ Bắc B qua xã Hậu Mỹ Bắc A (huyện Cái Bè, Tiền Giang).

Khi đến cầu dân sinh Thiên Hộ dù nơi đây có biển cấm xe tải trọng nặng nhưng tài xế vẫn cho xe chở quá tải chạy qua cầu làm sập nhịp giữa của cầu Thiên Hộ.

Sự cố sập cầu không gây thương vong về người, toàn bộ xe tải và nhịp giữa của cầu bị lao xuống kênh. Ước tính tài sản thiệt hại khoảng 1,5 tỉ đồng.



Xe tải và nhịp giữa của cầu bị rơi xuống kênh sau sự cố sập cầu Thiên Hộ. Ảnh: K.N

Trước đó làm việc với công an, tài xế Thuận khai nhận điều khiển xe tải 8,8 tấn, trên xe có chở 15 tấn lúa qua cầu Thiên Hộ (tải trọng 3,5 tấn). Khi đến cầu Thiên Hộ, Thuận phát hiện có biển báo cấm nhưng do phương tiện đã lên cầu nên cho xe chạy qua luôn và gây ra vụ sập cầu Thiên Hộ.

Theo đó, cầu Thiên Hộ là cầu dân sinh bắt qua kênh Nguyễn Văn Tiếp chỉ phục vụ cho các loại xe nhỏ. Cách cầu này khoảng 3km trên tuyến này có cầu cầu Thiên Hộ mới nên vụ sập cầu không gây ách tắc nghiêm trọng giao thông đường bộ.