Ngày 1-1, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định xác nhận Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thâu (36 tuổi, ngụ xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn). Thâu bị khởi tố điều tra tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.



Tài xế Nguyễn Văn Thâu tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo vị lãnh đạo trên, gia đình Nguyễn Văn Thâu có trình ra sổ khám, theo dõi bệnh tâm thần của Thâu tại cộng đồng từ năm 2016. Cơ quan điều tra sẽ giám định pháp y để xác định Thâu bị bệnh tâm thần thật hay giả. Nếu xác định Thâu bệnh tâm thần, cơ quan chức năng sẽ làm rõ, xử lý việc cấp giấy phép lái xe cho người này.

Bước đầu, tài xế Thâu khai có sử dụng ma túy trước khi gây tai nạn một ngày. Tuy nhiên, qua kiểm tra hai lần đều có kết quả âm tính với ma túy và không vi phạm nồng độ cồn khi đang lái xe.



CSGT truy đuổi, chặn bắt xe đầu kéo gây tai nạn. Ảnh cắt từ clip

Nư PLO đã thông tin, chiều 3-12, tài xế Nguyễn Văn Thâu điều khiển xe đầu kéo 77C - 15414 kéo theo rơ moóc 77R – 00681 trên tỉnh lộ 639B đoạn qua thị xã An Nhơn. Khi đến đoạn qua xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, xe đầu kéo tông vào nhiều xe máy đang lưu thông trên đường.

Sau khi gây ra tai nạn, tài xế Thâu điều khiển xe đầu kéo chạy theo hướng đông- tây và tiếp tục tông vào nhiều phương tiện khác. Vụ tai nạn làm hai người chết, 17 người bị thương. Tài xế Thâu đã bị lực lượng CSGT truy đuổi, khống chế, bắt giữ sau đó.