Khởi tố tài xế ngủ gật tông chết người đi xe đạp

Ngày 29-03, Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Hiếu Nghĩa (41 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.



Lê Hiếu Nghĩa tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 2-3, ông Nghĩa lái xe khách 65B-000.03 trên tuyến Quốc lộ 91 theo hướng từ TP Châu Đốc đi TP Long Xuyên.

Khi đến khu vực ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tài xế này ngủ gật, không làm chủ được tay lái nên đã tông vào ông Huỳnh Ngọc Ân (68 tuổi) đang chạy xe đạp cùng chiều phía trước.

Hậu quả, ông Ân tử vong trên đường đi cấp cứu.