Khởi tố thanh niên 20 tuổi lên mạng internet lừa tiền phụ nữ

Ngày 23-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Tuấn (20 tuổi, trú xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.



Bị can Nguyễn Minh Tuấn.

Khám nơi ở của Tuấn, công an thu giữ một chiếc laptop, trong đó có lập và lưu 40 tên miền trang web giả mạo các ngân hàng, dịch vụ chuyển tiền, 2 điện thoại di động và 2 thẻ ATM.

Thời gian qua, Tuấn lập các trang web giả mạo các ngân hàng và dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union, Money gram nhằm đánh lừa người bán hàng online trên mạng xã hội rồi chiếm đoạt tài khoản ngân hàng nạn nhân để lấy tiền.

Tuấn lên facebook lập tài khoản mang tên Nguyễn Minh Thư rồi giới thiệu đang ở Nga đặt mua thuốc cai nghiện thuốc lá và xin tài khoản ATM ngân hàng người bán để chuyển tiền đến. Sau đó, Tuấn giả mạo nhân viên ngân hàng hướng dẫn xác thực thông tin tài khoản ATM, Internet banking để… nhận tiền. Bằng thủ đoạn trên, Tuấn có được thông tin tài khoản Internet banking của chị Nguyễn Thị Th. (32 tuổi, trú tại xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) để chuyển khoản, chiếm đoạt 200 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của chị Th.

Trong số 200 triệu đồng, Chi nhánh Ngân hàng Agribank huyện Đô Lương đã kịp thời phong tỏa, tạm giữ lại được 25 triệu đồng cho chị Th.

Bước đầu, Tuấn khai với các thủ đoạn nêu trên, thời gian qua đã chiếm đoạt được 375 triệu đồng của các nạn nhân.

Hiện Công an huyện Nghi Lộc thông báo, ai là nạn nhân của Tuấn liên hệ cơ quan công an để được giải quyết.

Chuyên án đang được Công an huyện Nghi Lộc phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.