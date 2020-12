Khởi tố thanh niên 9X ở Nghệ An về tội cướp, hiếp dâm

Ngày 3-12, Cơ quan CSĐT công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Trọng Thưởng (23 tuổi, trú xã Nam Thành, huyện Yên Thành) về tội hiếp dâm và tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản.



Bị can Nguyễn Trọng Thưởng. Ảnh: ĐV

Trước đó, chị Nguyễn Thị H. (33 tuổi) đến Công an huyện Yên Thành trình báo rạng sáng 10-11, chị H. đang ngủ cùng con tại nhà riêng ở huyện Yên Thành thì có một nam thanh niên lẻn vào nhà.

Kẻ này đã dùng dao nhọn đe doạ để khống chế, hiếp dâm chị H. Sau khi giở trò đồi bại, kẻ này còn cướp hai chiếc điện thoại di động của chị H.

Công an huyện Yên Thành đã cử cán bộ, chiến sĩ vào cuộc xác minh, điều tra. Sau một thời gian điều tra, công an xác định kẻ hiếp dâm chị H. và cướp điện thoại tên Thưởng.

Tại cơ quan điều tra, Thưởng thừa nhận các hành vi nêu trên và khai nhận thêm ngày 2-11, Thưởng còn trộm một chiếc điện thoại iPhone 8 của người dân ở Yên Thành...