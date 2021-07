Ngày 28-7, ông Tô Phương Bắc, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa (Phú Yên), cho hay Cơ quan CSĐT Công an an huyện này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Luân (28 tuổi, ngụ khu phố Tây Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Theo Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, sau khi cách ly tập trung trở về, Trần Minh Luân phải tiếp tục cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe phòng dịch COVID-19. Nhà của Luân nằm trong khu vực phong tỏa, có lực lượng chức năng trực chốt.

Ngày 20-7, sau khi uống rượu, Luận đến chốt trực đòi ra khỏi khu vực phong tỏa. Luân được lực lượng chức năng trực chốt giải thích và yêu cầu về nhà. Sau đó, Luân chạy về nhà đập vỏ chai thủy tinh cầm đến chốt trực tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ, làm một thành viên tổ công tác bị thương tích.

Ông Tô Phương Bắc cho biết thêm Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa đang phối hợp các cơ quan tố tụng cùng cấp khẩn trương áp dụng thủ tục tố tụng rút gọn để khởi tố điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh vụ án trong thời gian sớm nhất để răn đe, giáo dục về ý thức chấp hành pháp luật trong phòng chống dịch COVID-19.