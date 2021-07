Liên quan vụ "tuyển cộng tác viên bán hàng online" chiếm đoạt 100 tỉ đồng của hơn 3.000 người bị hại, ngày 29-7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố thêm 13 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.



Bị lan Lê Huy Nhật cùng với tang vật. Ảnh: CA.

13 bị can này trú ở Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thái Bình, Bắc Giang… trong độ tuổi từ 21 đến 33 tuổi.

Trước đó, ngày 16-4, Cơ quan CSĐT (PC02), Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố Lê Huy Nhật (trú phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá) và Nguyễn Hữu Hiếu (trú xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, Thái Bình) vùng 36 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Nhật lập Công ty CP tập đoàn Dream Group (trụ sở TP.HCM) đăng ký ngành nghề kinh doanh là Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh…

Sau đó Nhật và Hiếu đăng thông tin "tuyển cộng tác viên bán hàng online". Ban đầu đường dây này lập các trang Fanpage rồi thuê mạng xã hội chạy quảng cáo bán hàng mĩ phẩm như son môi, mặt nạ dưỡng da, nước hoa...

Nạn nhân mà Nhật, Hiếu cùng đường dây nhắm đến là những người nhẹ dạ, cả tin... muốn bàn hàng online kiếm thêm thu nhập.



Các đối tượng bị bắt giữ vào tháng 4-2021. Ảnh: CA.

Nhóm này lên mạng xã hội đưa ra thông tin rất hấp dẫn: Công việc chỉ cần đăng bài viết và hình ảnh do công ty cung cấp, khi khách có nhu cầu mua sản phẩm của công ty thì nhập hàng từ công ty về bán cho khách.

Cộng tác viên chỉ cần đăng bài mỗi ngày, nếu không có khách sẽ được hưởng 50.000 đồng/ngày, nếu có khách được hưởng 100.000 đồng/ngày, mỗi sản phẩm bán ra được hưởng chênh lệch 10-20%”.

Khi có người xin làm CTV để bán hàng thì nhóm này dùng Facebook ảo cùng số điện thoại khác đóng giả khách “sộp” đặt mua hàng với số lượng lớn. CTV tưởng “bở ăn” đã chi tiền ra để đặt mua hàng.

Khi CTV đặt hàng, những người này cam đoan sẽ được hoàn trả hàng nếu giữ lại giấy bảo đảm của công ty.

Sau khi hàng đã đến tay CTV, những người đặt mu hàng trước đó tự “bốc hơi”, không để lại dấu vết. Hàng cũng không hoàn lại vì địa chỉ các đối tượng cung cấp hoàn toàn là giả.

Lúc này, CTV phải ôm một số lượng hàng hoá có giá trị chênh lệch 40-50 lần so với số tiền bỏ ra nhưng cũng không thể sử dụng vì toàn là hàng giả, hàng kém chất lượng.



Các bị can bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Bước đầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, từ 10-2018 đến nay, có hàng chục nghìn người trên cả nước đã trở thành nạn nhân của đường dây lừa đảo này.

Tính riêng trong sáu tháng cuối năm 2020, những người trong đường dây này đã chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng. Trong ba tháng đầu năm 2021, nhóm này đã lừa hơn 3.000 bị hại ở các tỉnh thành như Hà Tĩnh, Hà Nội, Nghệ An, Thái Bình, Bắc Giang, Đà Nẵng, Thanh Hóa, TP.HCM...

13 bị can vừa bị khởi tố khai với cơ quan công an, sau khi tham gia vào Công ty CP tập đoàn Dream Group do Nhật và Hiếu điều hành, mặc dù biết đây là đường dây lừa đảo nhưng họ vẫn tích cực giúp sức, tham gia vào việc chiếm đoạt tiền của các CTV.

Trong số 13 bị can có Bùi Đình Phong là “kế toán” cho nhóm của Nhật. Với thu nhập mỗi tháng từ 20 đến 30 triệu đồng, Phong có trách nhiệm: Tổng hợp, tính toán tổng số tiền lừa được của CTV; tính toán các khoản tiền đã bỏ ra để phục vụ cho việc lừa đảo và phân chia tiền hưởng lợi cho những người đã cùng với Nhật, Hiếu thực hiện được.

Phong liên hệ và đặt mua mỹ phẩm về để cho Nhật và những người khác làm công cụ, phương tiện thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của CTV.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đang đề nghị những người bị các đối tượng trong đường dây này chiếm đoạt tài sản liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ số 268 Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh) để được giải quyết.