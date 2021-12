Ngày 13-12, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), cho biết đã ban hành quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Phước (32 tuổi, ngụ phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết); Võ Duy Tân (29 tuổi ngụ xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc) và Nguyễn Tùng Lâm (30 tuổi, ngụ xã Phong Nẫm TP Phan Thiết).

Cả 3 bị can này bị đều khởi tố để điều tra về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và đều được áp dụng biện pháp ngăn chặn cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Các Quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.



Các bị can và những người liên quan trong đường dây làm giả giấy xét nghiệm.

Các bị can trên được xác định là đã dùng mẫu giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 giả do bị can Diệp Từ Hiếu in ra. Các giấy xét nghiệm COVID-19 giả này được các bị can sử dụng và cho bạn bè để “thông chốt’ khi TP Phan Thiết áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.



Trước đó, vào ngày 19-10, Công an khởi tố bị can Trần Xuân Đạt (34 tuổi) và Diệp Từ Hiếu (44 tuổi) và thu giữ 27 phiếu xét nghiệm test nhanh COVID - 19 có kết quả âm tính giả của các cơ sở y tế ở TP Phan Thiết.

Bước đầu, nhóm này khai nhận biết được nhu cầu người dân về giấy xét nghiệm COVID-19 nên tháng 9-2021 đã thực hiện in giấy xét nghiệm giả.

Để thực hiện, Trần Xuân Đạt đã đặt Diệp Từ Hiếu, chủ một cơ sở in ấn, photocopy làm giả 100 giấy xét nghiệm. Sau đó bán cho người có nhu cầu với giá 70.000 đồng/ phiếu.