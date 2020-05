Khởi tố vợ chồng trùm bảo kê Loan 'cá' ở Đồng Nai

Ngày 13-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lý Thị Loan (39 tuổi, thường gọi “Loan cá”, ngụ phường Hóa An, TP Biên Hòa) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Nhóm đàn em của Loan gồm: Hoàng Thị Tuyết Nhung, Trần Công Đại, Vũ Minh Tiến (đều ngụ TP Biên Hòa) cũng bị khởi tố với tội danh trên.

Các quyết định khởi tố đều được chuyển cho VKSND cùng cấp để phê chuẩn.



Loan "cá" lúc bị bắt.

Về chồng của Loan "cá" là Nguyễn Quốc Tuấn (Tuấn "cá", 43 tuổi), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa cũng đã khởi tố, bắt tạm giam với tội danh như Loan.

Đàn em của Tuấn "cá" là Nguyễn Văn Tuấn (29 tuổi, thường gọi “Tuấn úc”, ngụ huyện Trảng Bom) và Đỗ Huy Hùng (46 tuổi, quê Thanh Hóa) cũng bị khởi tố tội danh giống "đại ca".



Tuấn "cá".

Như PLO đã đưa tin, khoảng đầu năm 2019, vợ chồng Loan “cá” thấy khu vực phía trước cổng Công ty Pou Chen (thuộc khu phố An Hòa, phường Hóa An) có nhiều tiểu thương tự ý họp chợ buôn bán hàng rong nên đứng ra thu tiền bảo kê của họ.

Đến giữa năm 2019, hai vợ chồng này sống ly thân. Tuấn “cá” tiếp tục bảo kê quản lý khu vực chợ tự phát phía trước cổng Công ty Pou Chen và quanh khu vực chợ Hóa An. Còn Loan, thấy khu vực cổng Công ty ChangShin (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) có nhiều người buôn bán như ở Hóa An nên chuyển đến địa bàn này “làm ăn”.

Nhóm Loan “cá” ban đầu đụng độ với một số nhóm thanh niên khu vực. Vì trong tay có số đàn em mạnh nên Loan nhanh chóng chiếm lĩnh được địa bàn.

Để tạo uy thế, nhóm Loan thị uy sức mạnh bằng những đàn em xăm trổ đầy mình và cố tình mặc quần áo hở các hình xăm.

Nhóm này dùng vũ lực đe dọa, khống chế, hành hung buộc những người bán hàng tại khu vực trên phải nộp tiền bảo kê 1-1,5 triệu đồng/tháng để được buôn bán. Riêng những người bán dạo không thường xuyên thì thu theo ngày với giá 50.000 đồng/ngày.