Ngày 29-7, lãnh đạo Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) xác nhận Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh. Hiện cơ quan điều tra đang xem xét khởi tố bị can.

Thông tin ban đầu cho hay huyện Vạn Ninh là một trong ba địa phương ở Khánh Hòa thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng từ 0 giờ ngày 9-7 để phòng chống dịch COVID-19. Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa cũng đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh.

Thế nhưng, hai tài xế Lê Nhơn Tín (ngụ tỉnh Bình Định), Trần Văn Đức (ngụ tỉnh Khánh Hòa) đã thuê chiếc xe khách 79B-01975 của nhà xe Hiếu Nghĩa để chở hàng. Chiều tối 15-7, hai tài xế trên điều khiển chiếc xe khách 79B-01975 chở hàng xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh đến chợ đầu mối TP Thủ Đức (TP.HCM), sau đó trở về huyện Vạn Ninh.

Chiều 17-7, Trung tâm Y tế Vạn Ninh lấy mẫu xét nghiệm với hai tài xế xe khách trên. Hôm sau, kết quả xét nghiệm xác định hai tài xế này đều nhiễm SARS-CoV-2. Ngay sau đó, hai tài xế này được đưa đến cách ly, điều trị tại BV dã chiến đặt ở Trường Sĩ quan thông tin tại thị xã Ninh Hòa.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hai tài xế trên đã lây nhiễm COVID-19 cho bảy nhân viên quán cơm Thu Hà ở xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh và một số quán ăn khác ở địa phương.

Từ kết quả điều tra dịch tễ, truy vết, ngày 19-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan xe khách Hiếu Nghĩa từ chiều tối 15-7 đến chiều 17-7 trong hành trình từ huyện Vạn Ninh đến chợ đầu mối TP Thủ Đức và ngược lại.