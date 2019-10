Khởi tố vụ án chồng chém vợ rồi tự sát

Chiều 22-10, Thượng tá Hoàng Văn Lư, Phó Trưởng Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án giết người xảy ra ở xã Hà Ngọc.



Hiện trường ban đầu khi xảy vụ án nghiêm trọng. Ảnh: Đ.TRUNG (chụp từ clip)

Trước đó, sáng 17-10, tại xã Hà Ngọc, ông Lê Bá Xuân (59 tuổi) đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu vợ là bà Phạm Thị K. (54 tuổi). Khi nạn nhân gục xuống, ông Xuân cứa cổ tự sát nhưng không chết. Cả hai sau đó được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Đến thời điểm hiện tại, hai vợ chồng đang dần bình phục. Tuy nhiên, do ông Xuân vẫn đang còn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nên công an chưa thực hiện lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam đối ông Xuân.



Khi bà K. cố chạy thoát ra đến ngoài cổng thì gục xuống đất. Ảnh: Người dân cung cấp

Về phần bà K., do vết thương nặng hơn, đang được điều trị ở tuyến trung ương nên công an cũng chưa thể lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân mâu thuẫn của vợ chồng bà.