Khởi tố vụ án thảm sát 3 người tại Bình Dương

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra, hiện tại mới chỉ khởi tố vụ án, đơn vị thụ lý đang hoàn tất thủ tục để tiếp tục khởi tố bị can trong thời gian sớm nhất.



Theo nguồn tin của PLO, sau khi gây án, Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ tại phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) đã uống khoảng hơn 50 thuốc cảm để tự tử nhưng bất thành. Hiện tại, do sức khỏe và tinh thần không ổn định nên Luận vẫn đang được điều trị tại bệnh viện tỉnh Bình Dương, dưới sự giám sát đặc biệt của lực lượng công an. Cơ quan Công an và Viện kiểm sát tỉnh Bình Dương đã vào bệnh viện để làm việc với Luận.



Ban chuyên án bắt giữ được hung thủ thảm sát sau 18 giờ

Như đã đưa tin, sau 18 giờ khi vụ án xảy ra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Cục cảnh sát hình sự và Viện khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) đã bắt giữ được hung thủ gây ra vụ thảm sát Trần Trọng Luận.

Nạn nhân trong vụ thảm sát là bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), con gái ruột của bà Cúc là Trần Thị Quỳnh N. (17 tuổi) và người cháu ngoại là bé gái Nguyễn Thị Bảo T. (8 tuổi).

Theo lời khai của Luận, hàng ngày Luận thường qua nhà bà Cúc uống cà phê. Tại đây, Luận cảm thấy bị chị Trần Thị Quỳnh N, “coi thường". Lý do vì khi Luận thường xuyên tới quán cà phê của nhà N. thì mở phim "không lành mạnh" và thường xuyên cờ bạc, ăn chơi lêu lổng nên Luận bị gia đình nạn nhân đuổi về. Luận bực tức và ôm hận trong lòng.



Sau khi bắt giữ được hung thủ, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc

Ngày 23-4, sau khi bị thua hết tiền do đánh bạc, Luận nảy sinh ý định tự tử. Lúc này, Luận nhớ đến chị N. nên nghĩ ngay đến việc trả thù. Để chuẩn bị cho việc trả thù, hung thủ đã lên kế hoạch kỹ càng.

Khoảng 0 giờ ngày 24-4, Luận mang theo hung khí chuẩn bị trước gồm 3 con dao,1 cây mã tấu rồi đến nhà bà Cúc. Trước khi đột nhập vào nhà bà Cúc, Luận dùng dây kẽm cột chặt cửa 5 phòng trọ sát nhà nạn nhân, để khi hành động nếu bị phát hiện thì không ai có thể ứng cứu và can thiệp.

Khi cạy mái tôn đột nhập vào nhà, Luận bị bà Cúc phát hiện, thấy vậy Luận lao tới dùng mã tấu chém bà Cúc chết tại chỗ rồi tiếp tục ra tay sát hại chị N. và cháu T.. Sau khi gây án, hung thủ vứt hung khí tại một bãi đất trống cách nhà khoảng gần 200 mét rồi quay về nhà tắm rửa đi ngủ.