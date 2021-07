Ngày 22-7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra vào tháng 7-2021 tại phường Đập Đá, thị xã An Nhơn.



Xét nghiệm COVID-19 ở Bình Định. Ảnh: VSR

Theo nguồn tin của PLO, vụ án trên liên quan đến ca bệnh BN 32741 (41 tuổi, tài xế xe tải, ngụ phường Đập Đá, thị xã An Nhơn). Kết quả điều tra dịch tễ cho hay tối 12-7, tài xế này được test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại trạm kiểm soát dịch trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai có kết quả dương tính. Đến rạng sáng 13-7, kết quả xét nghiệm khẳng định do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai thực hiện xác định tài xế trên mắc COVID-19.

Kết quả truy vết từ ngày 4 đến 12-7, tài xế trên đi lái xe container đi đến nhiều tỉnh, thành phố từ Bắc vào Nam và ngược lại. Trên đường lái xe container đến cửa khẩu ở Lào Cai, tối 10-7 tài xế trên về nhà thăm vợ con và ở lại nhà một đêm. Tuy nhiên, tài xế này không khai báo y tế theo quy định, sau đó lên đường đi tiếp ra các tỉnh phía bắc. Sau khi tài xế trên được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2, một số người thân của ông này cũng có kết quả xét nghiệm dương tính.