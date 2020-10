Không lấy được tài sản bệnh nhân, quay sang trộm xe bác sĩ

Ngày 6-10, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang, đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Trần Hòa Châu (51 tuổi, không nơi ở ổn định) về tội trộm cắp tài sản.



Bị can Trần Hòa Châu. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, rạng sáng 11-8, Châu đi đến Trung tâm Y tế huyện An Phú nhằm lấy trộm tài sản của các bệnh nhân.

Tuy nhiên do các phòng bệnh đều đóng chặt cửa nên Châu không thể ra tay. Sau đó, Châu đến khoa sản thì phát hiện xe máy của bác sĩ trực đang đậu cạnh cửa nên có ý định lấy trộm.

Khi Châu đang chuẩn bị bẻ khóa xe thì người dân phát hiện và bắt giao cho công an.

Tại cơ quan công an, bị can Châu khai trước đó đã thực hiện trót lọt bốn vụ trộm tiền và điện thoại di động tại Trung tâm y tế này.