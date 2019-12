Không trả đủ tiền bo, khách bị nữ nhân viên massage đâm chết

Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đang làm các thủ tục bàn giao Huỳnh Thị Phương Anh (16 tuổi, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên) cho Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền về hành vi giết người.



Nơi xảy ra vụ án mạng.

Thông tin ban đầu, tối 24-12, sau khi uống rượu, anh LTH. (31 tuổi) đến cơ sở massage 77 (đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long) để thư giãn.

Tại đây, nhân viên Phương Anh là người massage cho anh H. với giá thỏa thuận 500.000 đồng. Nhưng sau đó, anh H. chỉ trả cho Phương Anh 250.000 đồng.

Sau khi nhận tiền bo, Phương Anh đi xuống mở cốp xe lấy con dao Thái để cắt đồ. Bất ngờ anh H. đi đến rút dây nịt đánh Phương Anh nên bị nữ tiếp viên dùng dao đâm vào mạn sườn trái, dẫn đến tử vong.