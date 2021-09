Ngày 2-9, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP.HCM đã phối hợp kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại Bệnh viện dã chiến Phước Lộc, nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 tại huyện Nhà Bè.

BV dã chiến Phước Lộc là BV điều trị bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Bộ Công an xây dựng tại phía Nam.

Đây là công trình cấp bách nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch, được Bộ Công an đặc biệt quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thi công trong thời gian giãn cách xã hội.



Trước đó, các chiến sĩ PCCC cũng đã tham gia xây dựng BV. Ảnh: PCCC

Ngày 30-8, BV chính thức hoạt động với quy mô hơn 300 giường, với 140 cán bộ, công nhân viên, đội ngũ y, bác sỹ; bước đầu đảm bảo có 100 giường để phục vụ hồi sức cấp cứu đối với bệnh nhân nặng và 200 giường điều trị bệnh nhân nhẹ.

Đoàn đã kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC kết cấu hạ tầng, đường giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy; kiểm tra khu vực bồn chứa Oxy, hệ thống điện, điều kiện thoát nạn, bình chữa cháy CO 2 loại 5kg được bố trí phân tán trong khu vực điều trị bệnh và đảm bảo dễ thấy, dễ lấy để sử dụng khi có sự cố về cháy, nổ…



Kiểm tra khu vực bồn chứa Oxy dung tích 10 tấn lắp đặt riêng biệt. Ảnh: PCCC

Đoàn cũng đã kiến nghị lãnh đạo BV khắc phục một số điểm chưa đảm bảo như: bổ sung đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn trên các đường, lối thoát nạn và bình chữa cháy các loại theo quy đinh; xây đê chống tràn dầu khu vực đăt máy phát điện; di dời hệ bảng điều khiển điện tại khu vực kho chứa hàng hóa ra ngoài; khắc phục khoảng cách lắp đặt bồ chứa Oxy đảm bảo khoảng cách an toàn đến đường dây dẫn điện hạ thế toàn khu vực.

BV cần thành lập đội PCCC cơ sở, được hướng dẫn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC để đại diện lãnh đạo cơ sở thường xuyên tự kiểm tra và báo cáo những bất thường không đảm bảo an toàn PCCC tại BV, phòng khi có sự cố về cháy, nổ.

Cùng đó, cần xây dựng phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với từng tình huống giả định, phổ biến cho nhân viên và y bác sĩ, đặc biệt là phương án di chuyển bệnh nhân vì đây là nơi đặc thù có nhiều bệnh nhân điều trị COVID-19, khả năng tự thoát nạn bị hạn chế.