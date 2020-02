Kiên Giang: Bắt giữ nghi can sát hại người ở khu đất trống

Ngày 5-2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho hay đơn vị đang tạm giữ hình sự một đối tượng là nghi can trong vụ án giết người.



Hiện trường vụ án.

Trước đó, rạng sáng 4-2, người dân ở ấp Ngọc An (xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng) phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong cạnh một xe máy.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là Huỳnh Văn Hoàng (25 tuổi, ngụ xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng).

Bằng biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc đối tượng và từ các chứng cứ có liên quan, công an tỉnh xác định nghi can là Trần Văn Lũy (53 tuổi, ngụ ấp Ngọc An, xã Ngọc Chúc) nên thực hiện lệnh bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra.