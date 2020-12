Kim Oanh nói về việc bị công an Bình Dương khởi tố vụ án

Điều tra về hành vi trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản Ngày 5-11, Cơ quan điều tra (công an tỉnh Bình Dương) đã ra Quyết định khởi tố vụ án (chưa khởi tố bị can) về tội “Trốn thuế và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khu vực này hiện người dân đang sinh sống. Ảnh: LÊ ÁNH Theo cơ quan điều tra, tháng 8-2016, lô H2 bao gồm 76 thửa đất là khu tái định cư thuộc Dự án Khu dân cư, được UBND thị xã Bến Cát phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500), do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH MTV Becamex IDC làm chủ đầu tư . Sau khi khu đất này được chuyển nhượng cho Lưu Tấn Tiến (ngụ tại TP HCM), người này đã cho xây dựng 80 căn nhà nhưng không làm hồ sơ, thủ tục cấp phép xây dựng theo quy định. Trong khi đang xây dựng dở dang, năm 2017, ông Tiến chuyển nhượng khu đất này cho bà Nguyễn Thị Nhung (ngụ tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Việc chuyển nhượng khu đất H2 giữa ông Tiến và bà Nhung thể hiện chuyển nhượng 76 thửa đất, không thể hiện việc chuyển nhượng công trình xây dựng trên đất (trong 80 căn, có 20 căn không đúng quy hoạch). Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng, bà Nhung tiếp tục hoàn thiện các căn nhà đang xây dở dang và ký hợp đồng dịch vụ về việc giới thiệu và tìm kiếm khách hàng với công ty Kim Oanh. Sau đó, công ty Kim Oanh đã ký hợp đồng đặt cọc, nhận tiền cọc của nhiều khách hàng để bán toàn bộ 80 căn nhà nằm trên 76 thửa đất nêu trên và cam kết hoàn chỉnh thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho người mua trong thời hạn 18 tháng. Đối với 60 căn nhà xây dựng đúng vị trí quy hoạch trên 60 thửa đất, bà Nhung đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng và được cấp sổ đỏ cho người mua. Riêng 20 căn nhà được xây dựng trên 16 thửa đất (không đúng quy hoạch) công ty Kim Oanh ký hợp đồng đặt cọc, nhận 95% giá trị chuyển nhượng cho 19 cá nhân nhưng không thể thực hiện các thủ tục tách thửa, cấp sổ đỏ cho người mua theo cam kết. Việc này có dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng đất, các bên đã thỏa thuận hạ thấp giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng công chứng so với giá chuyển nhượng thực tế. Nhằm mục đích giảm số tiền thuế thu nhập phải nộp vào ngân sách nhà nước có dấu hiệu của tội Trốn thuế được quy định tại khoản 2 Điều 200 Bộ luật hình sự.