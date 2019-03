Kinh hoàng tường sập, 6 công nhân thiệt mạng

Phải có giải pháp đảm bảo an toàn các công trình lân cận Bộ Xây dựng vừa có công văn hỏa tốc liên quan để chỉ đạo giải quyết, khắc phục tai nạn này. Theo đó, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, đồng thời tham gia hỗ trợ việc hướng dẫn giải quyết sự cố, đảm bảo an toàn tính mạng cho người và công trình, Bộ Xây dựng thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quang Hùng giao nhiệm vụ cho Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị: Cục Công tác phía Nam, Trường ĐH Xây dựng Miền Tây, Viện Khoa học công nghệ xây dựng ngay lập tức tiếp cận hiện trường công trình. Qua đó kiểm tra sự cố và phối hợp xác định nguyên nhân sập đổ, đề xuất hướng dẫn các giải pháp đảm bảo an toàn cho người và công trình cũng như các công trình lân cận. “Đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng địa phương tổ chức rà soát, kiểm tra các công trình trong khu vực xây dựng để yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong trường hợp cần thiết” - công văn nêu rõ. 18 giờ 40 ngày 15-3, trao đổi qua điện thoại với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, cho biết tỉnh đã chỉ đạo công an tỉnh phối hợp với ngành chức năng để vào cuộc, điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động, trong đó xác định quá trình thi công, chất lượng công trình... để xử lý theo quy định. “Còn với người bị nạn, ngay từ trưa, các cơ quan chức năng đã trực tiếp vào các bệnh viện để thăm hỏi và động viên các gia đình” - ông nói.