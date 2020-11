Lái ô tô 7 chỗ đi trộm hàng loạt bánh xe hơi

Sáng 6-11, Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An), cho biết đã bắt được Đặng Xuân Kỳ (27 tuổi, trú xã Xuân Tường, Thanh Chương, Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.



Đặng Xuân Kỳ bị bắt giữ cùng tang vật sáu bánh xe hơi. Ảnh: NTV

Thời gian gần đây, người dân trên địa bàn TP Vinh, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) hoang mang khi hàng loạt xe ô tô con bị tháo trộm bánh. Nhiều xe hơi đắt tiền đổ trên vỉa hè bị kích lên kê gạch tháo mất bánh.

Trước tình hình trên, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Vinh vào cuộc mai phục, điều tra.

Đêm 5-11, Kỳ bị bắt giữ khi đang chạy xe 7 chỗ ngồi. Sáng 6-11, Cơ quan công an TP Vinh phối hợp cơ quan chức năng khám xét nơi ở của Kỳ, phát hiện sáu bộ bánh xe hơi Kỳ tháo trộm về đang được cất giấu sau nhà hoang.

Công an đã thu giữ tang vật là sáu bánh xe ô tô trên.



Chiếc xe ô tô ở TP Vinh bị trộm bánh. Ảnh: CL

Thời gian qua, Kỳ mua xe ô tô 7 chỗ ngồi chở khách theo hợp đồng và chạy xe "dù" tuyến Thanh Chương - TP Vinh. Kỳ quan sát các xe hơi bên đường, trên vỉa hè để tháo trộm bánh mang đi bán.

Công an TP Vinh đang tiếp tục mở rộng điều tra.