Làm rõ cái chết 1 nam thanh niên trong rừng

Chiều 11-10, lãnh đạo UBND xã Cẩm Sơn và Công an xã Cẩm Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, đã xác định được danh tính người chết trong khu rừng tràm ở xã Cẩm Sơn. Đó là anh N.V.Th (32 tuổi, quê huyện Diễn Châu, Nghệ An).



Công an xã Cẩm Sơn chốt chặn lối vào khu rừng. Ảnh: BĐL

Trước đó, chiều 9-10, người dân lên rừng tràm (cây keo) ở thôn Cẩm Lợi, xã Cẩm Sơn phát hiện bộ xương người.

Công an khám nghiệm, xác định người này đã tử vong khoảng một năm trước.

Theo ông Đậu Xuân Phú- Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn, bộ xương người còn nguyên vẹn và gần đó có chiếc áo của nạn nhân. Trong túi áo có ví đựng giấy tờ tùy thân mang tên NVTh.

Công an và chính quyền địa phương đã liên hệ và người thân đã nhận ra đó là anh NVTh.

Sau khi cơ quan công tác khám nghiệm, lấy mẫu ADN, chính quyền địa phương đã bàn giao bộ xương cho người thân đưa về quê tổ chức lễ mai táng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An và Viện Khoa học hình sự (C09), Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân anh Th tử vong.