Làm rõ clip bé 3 tuổi nghi bị cha ruột ép 'uống thuốc trừ sâu'

Đoạn clip trên dài khoảng vài phút, được đăng trên mạng xã hội facebook cho thấy cảnh người đàn ông bắt ép con gái khoảng 3 tuổi uống nước trong chai, còn có một số lời thoại: "Đi chết nha, uống một chai mấy vậy là đủ đi rồi" trong khi con gái khóc thét, vùng vẫy thoát ra, kêu "chua quá" và nôn ói, còn người đàn ông tiếp tục nói và ép cháu bé uống.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông này giận vợ nên ép con gái cùng uống thuốc trừ sâu rồi livestream lên mạng xã hội.

Tuy nhiên sau khi ép con gái uống trừ sâu người này đã đưa con tới Bệnh viện Nhi Đồng Nai (TP Biên Hòa) cấp cứu. Hiện tại, bé đang nằm điều trị ở Khoa Cấp cứu, tình trạng sức khỏe ổn định. Khi các bác sĩ phát hiện sự việc liên quan được đăng trên mạng xã hội đã gọi báo công an.



Hình ảnh người cha ép con gái uống thuốc trừ sâu.

Công an TP Biên Hòa đã phối hợp Công an huyện Trảng Bom vào cuộc làm rõ sự việc. Người đàn ông đã được công an đưa qua Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để theo dõi sức khoẻ.



Chiều 21-12, bước đầu cơ quan chức năng xác định được người đàn ông trong clip là HVT (32 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) và cháu bé là con gái ông này, tên HLNH. (3 tuổi). Hiện công an đã đến bệnh viện và lấy lời khai của ông T để điều tra, xử lý.

BS CKI. Nguyễn Văn Sửu, Trưởng khoa Khám bệnh - cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, cho biết tối 20-12, ông T đưa con gái vào bệnh viện cấp cứu. Ông T khai với các bác sĩ "trong lúc đi đường thì bị một nhóm người bịt mặt ép hai cha con uống thuốc trừ sâu".

Ngay sau đó các bác sĩ đã tiến hành súc rửa dạ dày cho bé nhưng không xác định có thuốc trừ sâu. Đến chiều cùng ngày sức khỏe bé vẫn ổn và hiện đang được các bác sĩ chăm sóc.