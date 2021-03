Làm ‘xiếc’ khi điều khiển xe máy, hai thanh niên bị phạt

Ngày 7-3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết, đã chuyển hồ sơ hai trường hợp cho công an địa phương ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền.



Công an làm việc với Phạm Tiến Đạt. Ảnh: Công an cung cấp



Đoạn clip ghi lại cảnh vừa lái xe vừa làm "xiếc" trên đường của Đạt. Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó, qua xác minh phòng Cảnh sát giao thông đã mời Phạm Tiến Đạt (21 tuổi, HKTT tại TP Thuận An) và Lưu Đức Anh (16 tuổi, HKTT tại TP Dĩ An) lên làm việc, vì trước đó hai thanh niên này có hành vi ngồi một bên điều khiển xe máy tham gia giao thông gây mất an toàn giao thông.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh Phạm Tiến Đạt điều khiển xe mô tô 61C1-948.30 chở theo một người khác phía sau, lưu thông trên tuyến đường tại TP Thuận An. Khi đang lái xe Đạt cho chân sang một bên, có lúc cho cả chân lên trước đầu xe.



Công an làm việc với Lưu Đức Anh. Ảnh: Công an cung cấp



Lưu Đức Anh cũng có những hành vi tương tự. Ảnh: Cắt từ clip

Còn Lưu Đức Anh thì điều khiển xe mô tô 61C2-043.69 lưu thông trên tuyến đường tại TP Dĩ An cũng có hành vi tương tự.

Theo hình ảnh trong clip ghi lại, trên đường có khá đông các phương tiên tham gia giao thông. Hành vi của hai thanh niên này gây phản cảm và mất an toàn giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông đã chuyển hồ sơ cho Công an TP Thuận An và Công an TP Dĩ An để ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định.