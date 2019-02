Lặn tìm thi thể người đàn ông dưới hồ Thủy Tạ

Sáng 27-2, người dân bỗng phát hiện một người đàn ông đi câu cá rơi xuống hồ Thủy Tạ (phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An). Lúc này, do hồ sâu, nước đục nên không ai dám liều mình nhảy xuống cứu.



Khu vực hồ Thủy Tạ - nơi người đàn ông rơi xuống tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Hưng Bình, Công an TP Vinh đã cử lực lượng đến thực hiện tìm kiếm cứu nạn. Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh cũng đưa các chiến sĩ tới tìm vớt được thi thể nạn nhân.

Danh tính người ngày được xác định là Nguyễn Văn Bình (57 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh).

Cảnh sát lặn, mò tìm thi thể người đàn ông trên hồ Thủy Tạ.

Nói thêm về vụ việc, Thiếu tá Phan Sỹ Thông, Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An, cho biết khoảng 9 giờ 15 sáng 27-2, đơn vị nhận được tin báo có người đàn ông đi câu rơi xuống hồ, mất tích.

"Ngay lập tức, chúng tôi đã đến hiện trường thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ và mò tìm được thi thể ông Bình” - vị Thiếu tá nói.

Sau khi công an làm các thủ tục cần thiết, người thân đã nhận, đưa thi thể ông Bình về để tổ chức lễ mai táng.