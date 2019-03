Lao ra giữa quốc lộ bán hàng ở Bình Dương

Khó xử lý… Thực tế cho thấy rất nhiều tài xế có nhu cầu dùng nước và các thứ khác nhưng đang đi trên đường, không thể tấp vào lề để mua và những người bán hàng rong xuất hiện. Ông Quản Văn Bình, Chủ tịch UBND phường An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương), cho biết vì thấy bán được nên càng ngày càng có nhiều người ra bán theo kiểu này, bất chấp cảnh báo nguy hiểm của chính quyền địa phương. Theo ông Bình, mặc dù địa phương đã nhiều lần nhắc nhở, nhiều lần đưa lực lượng đi dẹp nhưng rồi tình trạng này vẫn tái diễn. “Bán hàng như vậy không những nguy hiểm cho chính người bán mà còn ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông. Thế nhưng họ là người đi bộ, rất khó để xử lý, dẹp rồi đâu lại vào đấy” - ông Bình nói.