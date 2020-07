Lao vào con lươn, nam thanh niên tại Bình Dương tử vong

Chiều 26-7, công an TP Thuận An (Bình Dương) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể anh NVH (37 tuổi, HKTT tại An Giang) cho gia đình mai táng.



Chiếc xe máy văng xa hàng chục mét. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, anh H. điều khiển xe máy 67H4-2678 lưu thông trên Đại lộ Bình Dương (hướng từ TP.Thủ Dầu Một về TP. Thuận An).

Khi đi đến đoạn qua Trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Dương (phường Lái Thiêu, TP.Thuận An), thì bất ngờ tông vào con lươn, rồi văng ra xa. Cú tông mạnh khiến anh H. tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Theo camera an ninh của một hộ dân ghi lại, nạn nhân điều khiển xe máy đi vào làn đường dành cho xe ô tô và chạy với tốc độ cao.