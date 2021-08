Ngày 18-8, Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đang điều tra làm rõ vụ một người điều khiển xe tải chở thuốc lá lậu lao xuống kênh bỏ trốn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, tổ công tác liên ngành chống buôn lậu của tỉnh thuộc tổ Tịnh Biên tuần tra kiểm soát trên địa bàn.



Số thuốc lá lậu lực lượng chức năng thu giữ được. Ảnh: CACC

Khi đi đến đường 30-4, thuộc ấp Mằng Rò, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tổ công tác phát hiện một ô tô tải biển kiểm soát 67C-100.61 đang lưu thông có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.



Tài xế điều khiển xe tải lao thẳng xuống kênh để tẩu thoát. Ảnh: CACC

Tuy nhiên tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy. Sau đó, xe tải bất ngờ lao xuống kênh rồi tài xế lợi dụng đêm tối đã bỏ chạy thoát thân.

Tổ công tác kiểm tra thì phát hiện trên xe có gần 6.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.