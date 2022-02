Video: Lập sòng bài mùng 2 tết, hàng chục quý bà bị bắt tại trận

Ngày 4-2, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với nhóm 42 người để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.



Trước đó, chiều tối ngày 2-2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán), hàng chục người bí mật đến căn nhà trước số 26/1 đường số 5, phường Bình Hưng Hòa A để tụ tập đánh bạc.



Công an ập vào căn nhà trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa A phát hiện hàng chục người đang đánh bạc. Ảnh: CA

Đến khoảng khoảng 21 giờ 30 phút, hàng chục người đang say máu sát phạt trong căn nhà thì đội CSHS Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an Phường Bình Hưng Hòa ập tới.

Phát hiện công an, nhiều người hoảng hoạn tìm đường tháo chạy nhưng tất cả các lối ra vào đã bị chốt chặn.



Trong số này có rất đông phụ nữ tham gia. Ảnh: CA

Tại hiện trường công an thu giữ hơn 18 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan. 42 người được đưa về trụ sở để lấy lời khai, trong đó có khoảng 20 phụ nữ.

Theo công an, sòng bài mới được tổ chức kín kẽ dip tết, các con bạc phần lớn đều là người quen biết. Để tránh bị phát hiện nhóm này còn có sự canh gác rất cẩn thận.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.