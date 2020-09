Lập web ‘bình chọn giọng hát Việt nhí’ lừa hàng trăm triệu

Ngày 19-9, , Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa phối hợp với Cục an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) bắt giữ Nguyễn Hữu Sang (25 tuổi, trú tại phường Đống Đa, TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Nguyễn Hữu Sang bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Ảnh PL

Tại cơ quan Công an, Sang khai nhận đã nhiều lần vào mạng xã hội facebook lập tài khoản ảo, kết nối với nhiều tài khoản khác. Sau đó Sang sử dụng một số ứng dụng trên trang mạng xã hội để chiếm đoạt tài khoản facebook của người khác rồi lừa đảo chiếm tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

Theo đó, sau khi lập tài khoảng ảo, Sang sử dụng ứng dụng Weebly và tạo ra một trang giả mạo Cuộc thi bình chọn giọng hát việt nhí trên mạng Internet. Sau đó, Sang gửi đường link của trang web trên cho nhiều tài khoản facbook.

Khi mọi người vào đường link trên bình chọn đã để lại tên tài khoản và mật khẩu, Sang sử dụng đăng nhập chiếm đoạt tài khoản. Khi có được tài khoản, thanh niên này vào nhắm tin hỏi vay mượn tiền và dựng các tình huống như tai nạn, hoặc mắc bệnh hiểm nghèo để xin tiền, nhờ hỗ trợ…



Cơ quan Công an đang kiểm tra phương thức, thủ đoạn lừa đảo của Sang để phục vụ điều tra. Ảnh PL

Chỉ trong hai ngày 12 và 13-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã xác minh, làm rõ được hai tài khoản facebook của hai phụ nữ trú ở tỉnh Đắk Lắk bị Sang chiếm đoạt và lừa vay mượn trót lọt số tiền của người thân các chủ tài khoản trên 140 triệu đồng.

Qua khám xét nơi ở của Sang, cơ quan Công an tạm giữ hai máy tính, bốn điện thoại di động, sáu thẻ ATM, cùng một số tang vật khác liên quan.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp mở rộng điều tra làm rõ, và xử lý theo quy định pháp luật.