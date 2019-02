Lật container hai người thoát chết trong gang tấc

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 20-2 trên đường Lê Lợi (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).



Xe container nặng hàng chục tấn phơi bụng giữa đường

Thông tin ban đầu, xe container lưu thông trên đường Lê Lai hướng từ thị xã Bến Cát về TP Thủ Dầu Một. Khi xe lưu thông đến ngã tư giao nhau với đường Lê Lợi thì tài xế cho xe rẽ phải.

Lúc này do mất thăng bằng chiếc xe chao đảo rồi lật ngang giữa đường, thùng container nặng cả chục tấn văng ra khỏi xe trúng xe taxi. Rất may mắn 2 người ngồi trong xe taxi chỉ bị thương nhẹ, may mắn thoát chết trong gang tấc.

Một số nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn có rất nhiều phương tiện lưu thông, nhưng may mắn chiếc thùng conatiner không đè trúng ai.