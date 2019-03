Lật xe bồn, xăng tràn ra quốc lộ

Vụ tai nạn xảy ra gần sáng 24-3, trên quốc lộ 1A (đoạn qua thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) xe bồn chở xăng lật, xăng tràn ra mặt đường.



Công an phải đổ cát thấm xăng trên mặt quốc lộ 1A.

Xe bồn mang biển số đăng ký tỉnh Thanh Hóa đang chạy hướng Quảng Ngãi- Hà Nội thì đâm vào phân cách giữa quốc lộ. Cú đâm mạnh khiến xe bồn lật nghiêng, xăng trong bồn chảy ra mặt đường, xe hư hỏng nặng.



Bơm xăng trong xe bồn bị lật sang xe bồn khác. Ảnh: Hồ Lan

Lực lượng Công an thị xã Hoàng Mai, Đội CSGT Diễn Châu, Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, phòng cháy và sơ tán người dân hai bên đường gần hiện trường.

Cát cũng được chở tới và đổ xuống đường để thấm xăng. Cảnh sát phải chặn xe Bắc- Nam chạy trên tuyến quốc lộ 1A và hướng dẫn các tài xế rẽ lên đường Hồ Chí Minh và đường ven biển tiếp tục hành trình.