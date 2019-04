Lấy mẫu ADN hai thi thể mặc áo đôi, cột chặt vào nhau

Chiều 3-4, Cơ quan công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, tìm người thân của thi thể hai phụ nữ cột vào nhau trôi dạt vào bờ biển thôn Song Long (xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân).

"Mọi thủ tục khám nghiệm đã làm đầy đủ, công an cũng đã lấy mẫu ADN" - Lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân cho biết



Tư trang, điện thoại của nạn nhân.

Cán bộ UBND xã Cương Gián đã mua hai quan tài cho hai người phụ nữ và thuê đội khâm liệm ở Nghệ An về rồi cùng người dân tổ chức lễ mai táng cho hai người.



Hai nạn nhân trên không mang theo giấy tờ tùy thân nhưng mang theo hai chiếc điện thoại có bọc bao chống nước. Trong hai chiếc điện thoại có sim mang chữ Trung Quốc. Một chiếc điện thoại nạp pin vào bật vẫn còn lên nguồn, có hiện chữ Trung Quốc, nhưng có khóa màn hình.



Chiếc điện thoại có ba khe lắp sim.

Như đã đưa tin, cuối giờ chiều 2-4, người dân ở thôn Song Long đi ra bờ biển thuộc thôn Song Long (xã Cương Gián) thì hốt hoảng khi phát hiện hai thi thể cột vào nhau trôi dạt vào bờ.



Người dân đã báo cáo sự việc lên Công an xã Cương Gián xuống đưa thi thể hai phụ nữ lên bờ, bảo vệ hiện trường. Công an xã Cương Gián báo cáo sự việc lên Công an huyện Nghi Xuân.



Trên chiếc sim trong điện thoại có chữ 4G và hàng chữ Trung Quốc.

Thi thể của hai người phụ nữ này được xác định chết từ nhiều ngày trước rồi mới trôi dạt vào bờ, độ tuổi từ 25 đến 35, mặc áo khoác đôi, quần bò đôi màu xanh, mang áo phao màu đỏ. Tay và đầu hai phụ nữ nạn nhân cột vào nhau.



Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Cương Gián cho biết: “Nghi vấn đây là hai phụ nữ người Trung Quốc chứ chưa có kết luận chính thức”.