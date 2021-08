Chiều 13-8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) đã bắt giữ Bùi Trung Kiên (25 tuổi, trú xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang) đề điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.



Bùi Trung Kiên bị bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Trước đó, chiều 11-8, em NGTC. (16 tuổi, trú thị trấn Vũ Quang) trình báo với Công an huyện Vũ Quang nội dung: Sáng 31-7, C. đang ở nhà cô ruột tại xã Quang Thọ có bị mất một chiếc điện thoại Samsung Galaxy J4+.

Trong điện thoại này có lưu tài khoản Facebook cá nhân của C. Sau khi bị mất điện thoại, ai đó đã đổi tên Facebook cá nhân thành tên Facebook Lãng Mạn.

Người này dùng tài khoản Facebook Lãng Mạn gửi một số video quay trộm C. đang tắm đến tài khoản Facebook mới của C. Đồng thời đe dọa, yêu cầu C. đưa 30 triệu đồng để xóa các clip nếu không sẽ đăng cảnh quay trộm đó lên mạng xã hội.



Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Em C. lo sợ và đến chiều 11-8 có đến điểm hẹn gặp và trao 3 triệu đồng cho người đàn ông và yêu cầu xóa hết video. Tuy nhiên, người đàn ông đã lấy tiền rồi không xóa video mà lên xe bỏ đi.

Nhận được trình báo, tố cáo của C. lãnh đạo Công an huyện Vũ Quang đã cử cán bộ, chiến sĩ vào cuộc xác minh, điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Vũ Quang đã tìm ra Kiên và tiến hành bắt giữ Kiên, thu giữ được tang vật điện thoại và số tiền đã chiếm đoạt.

Hiên Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra.