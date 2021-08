Tối 17-8, tin Công an phường Khánh Xuân (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã chuyển hồ sơ và đề nghị UBND TP Buôn Ma Thuột xử phạt một nhóm về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế…

Trước đó, đêm 13-8, trên mạng xã hội xuất hiện clip phát trực một nhóm năm người tổ chức ăn nhậu trong lúc Buôn Ma Thuột đang giãn cách theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19.



Nhiều người ăn nhậu bị đề nghị xử phạt. Ảnh AĐ

Phát hiện clip, Công an phường Khánh Xuân đã phối hợp với đội An ninh Công an TP Buôn Ma Thuột cùng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh làm rõ và xử lý như trên.

+Liên quan tình hình dịch bệnh, trong ngày hôm nay Đắk Lắk tăng 17 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 so với hôm qua. Đáng chú ý, trong số này có chùm ca bệnh bảy người trong cộng đồng.

Toàn tỉnh có 544 trường hợp dương tính COVID-19 (trong đó đang điều trị 443 trường hợp; 99 trường hợp đã khỏi bệnh và hai trường hợp tử vong). Những trường hợp này đa phần có yếu tố dịch tễ về từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương...