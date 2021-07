Ngày 1-7, Công an phường Trung Mỹ Tây (quận 12, TP.HCM) tiếp nhận tin trình báo của người dân về việc phát hiện một người trộm cắp trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 30-6, anh LHH (29 tuổi, ngụ Đồng Nai) dừng xe tải trên đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Đông Hưng Thuận (quận 12, TP.HCM) để bốc dỡ hàng hóa.



Camera hành trình của xe tải đã ghi lại cảnh người đàn ông trộm cắp tài sản, giấu vào người. Ảnh chụp từ clip

Sau khi bốc hàng xong, anh H. quay lại cabin xe thì phát hiện cửa đã bị mở, ví tiền cùng máy tính bảng đã “không cánh mà bay”.

Nạn nhân kiểm tra camera an ninh thì phát hiện một người đàn ông mặc đồ GrabBike điều khiển xe máy biển số 60B4-977.69 chạy ngược chiều tới dừng trước đầu xe tải.



Người đàn ông ban đầu đã thừa nhận lấy số tài sản nói trên và tiêu xài cá nhân hết 2,1 triệu đồng. Ảnh: HN

Người đàn ông sau đó quan sát rồi dựng xe máy và leo lên cabin xe lấy tài sản giấu vào người rồi rời đi.

Theo anh H., ví tiền chứa 2,1 triệu đồng và máy tính bảng giá 6 triệu đồng.

Nạn nhân sau đó không báo công an mà liên hệ với đội hiệp sĩ quận 12 nhờ giúp đỡ. Đến sáng 1-7, nạn nhân và nhóm hiệp sĩ đã phát hiện nghi phạm nói trên tại một nhà trọ trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây.

Ban đầu, người đàn ông khai tên là Ngô Văn N. (ngụ Đồng Nai) và thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Theo công an phường Trung Mỹ Tây, do vụ trộm không xảy ra trên địa bàn nên đã tiếp nhận vụ việc và phối hợp với công an phường Đông Hưng Thuận để điều tra, làm rõ.