Lời khai của kẻ đánh dã man nữ sinh sau tai nạn ở Bình Dương

Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang tạm giam Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ tại phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.



Lực lượng công an thực nghiệm hiện trường. Ảnh: KD

Tại cơ quan công an, Thành khai rằng lúc xảy ra tai nạn là vừa mới đi nhậu về. Khi Thành đang chở người thân đi ăn thì bị nữ sinh đi xe đạp điện tông vào. Do say nên mới hành động như vậy.

“Lúc đó do nhậu đã say nên mới hành động như vậy. Lúc đó, do nóng quá nên không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Nếu như không nhậu say chắc tôi sẽ không làm như vậy. Giờ tôi thấy hành động như vậy là sai” - Thành khai.

Vào ngày 10-12 cơ quan điều tra, công an TP Thủ Dầu Một đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Thành để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự. Kết quả giám định thương tật của em V. là 2%

Thành có 1 tiền án 8 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Liên quan đến nạn nhân, hiện sức khỏe em VNKV (15 tuổi, ngụ tại phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một) đã tạm thời ổn định nhưng tinh thần vẫn còn hoảng sợ.

Em V. kể lại: “Khi bị ngã xuống, em vừa ngẩng đầu dậy thì đã bị nam thanh niên dùng chân đạp thẳng vào mặt. Sau đó, người ấy vừa chửi và liên tục đánh em. Còn rút một cây sắt ra đánh vào đầu, lúc đó máu trên đầu em chảy rất nhiều, em rất đau và sợ”.

“Lúc đó, người ấy chửi tục rồi nói, hôm nay mày chưa tới số đâu con. Xe tao hư rồi mày kêu ông bà già mày lên đền xe cho tao…” em V. kể lại.

Hiện tại, phải nghỉ học ở nhà, em V. rất lo vì rằng sợ không học theo kịp bạn bè, không có đủ kiến thức cho kỳ thi sắp tới...