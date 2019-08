Lời khai kẻ cướp dí dao vào cổ nhân viên đại lý Viettel

Ngày 2-8, Công an quận Tân Phú, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Vũ Viết Tài (25 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.



Đây là nghi can dùng dao uy hiếp nữ nhân viên đại lý Viettel trên đường Thạch Lam (phường Phú Thạnh) vào chiều hôm trước.



Con dao nghi can Tài dùng gây án

Tài khai, do mới đây nợ nần nên nảy sinh ý định cướp tài sản để trả. Nam thanh niên đi mua một con dao bầu dài 30cm để tìm cách thực hiện.



Ngày 30-7, Tài đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang đi xe máy mang theo balo đen đến đại lý cửa hàng Viettel ở phường Phú Thạnh, quận Tân Phú.

Tại đây, Tài gặp chị P. (28 tuổi, ngụ quận 5) đang làm việc một mình, nên nảy sinh ý định cướp.

Nam thanh niên tiến vào trong yêu cầu nữ nhân viên chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản chuẩn bị sẵn ghi trên mảnh giấy. Tuy nhiên chị P. cho biết tài khoản không đủ tiền. Tài liền bỏ đi, sau chừng 10 phút thì quay lại tiếp tục yêu cầu chuyển 10 triệu đồng.

Lợi dụng nữ nhân viên mải thao tác trên điện thoại, Tài lẻn ra đằng sau dùng dao bầu dí vào cổ

Tài quyết định khống chế cô gái để cướp, đi vào bên trong cửa hàng, yêu cầu chị P. chuyển 50 triệu đồng vào số tài khoản Tài ghi sẵn. Do không đủ tiền, chị P. từ chối yêu cầu thì nghi phạm bỏ đi.

Khoảng 10 phút sau, Tài quay lại và yêu cầu nữ nhân viên chuyển 10 triệu đồng. Trong lúc chị P. nhập thông tin Tài lẻn ra phía sau dùng dao bầu dí vào cổ gằn giọng: “Muốn sống hay chết. Tiền nay không phải là của cô, tiền này là của Nhà nước, bỏ tay lên bàn”.

Chị P. chống trả quyết liệt khiến cả hai ngã xuống sàn nhà. Thấy nữ nhân viên hô hoán, Tài lên xe tháo chạy về quận Phú Nhuận trong khi chưa lấy được tài sản gì.

Trinh sát hình sự Công an quận Tân Phú sau đó vào cuộc điều tra, truy xét. Tại hiện trường, công an thu giữ mảnh giấy cùng con dao bầu mà Tài bỏ lại, trích xuất camera an ninh để điều tra.

Đến 0 giờ ngày 31-7, Tài đang ngồi ở nhà thì trinh sát hình sự quận Tân Phú ập vào khống chế.