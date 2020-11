Lừa bán găng tay y tế chiếm đoạt 57 tỉ của người nước ngoài

Ngày 23-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khánh Nguyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Nguyên là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Boowoo, có trụ sở ở địa chỉ tại Tòa nhà Saigon Tower (29 Lê Duẩn , Phường Bến Nghé, Quận 1).

Trước đó, qua một người Thái Lan môi giới, Nguyên quen với người đàn ông ngoại quốc có nhu cầu mua găng tay y tế và nảy sinh ý định lừa đảo.

Nguyên quảng cáo rằng mình có nhà máy sản xuất găng tay y tế mang nhãn hiệu Boowoo Glove.

Để tạo dựng lòng tin, Nguyên lấy trên mạng Internet và tạo dựng một số hình ảnh về nhà máy sản xuất găng tay y tế, công đoạn sản xuất, hàng thành phẩm mang nhãn hiệu Boowoo Glove.

Người này còn thuê kho của hai công ty ở tỉnh Long An đặt in khoảng một ngàn thùng và vỏ hộp có in logo hiệu Boowoo Glove và mua khoảng hơn 10 thùng găng tay y tế thật, đóng gói vào một số thùng cạc tông, hộp mang nhãn hiệu Boowoo Glove hoặc đóng hộp rỗng (bên trong không có găng tay y tế).

Nguyên thông báo cho khách hàng đã gom hàng rồi xếp thành hàng dài để quay video nhằm chứng minh để khách tin tưởng; đồng thời, lập các hợp đồng giả mạo để ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế.

Ngày 6-8, người đàn ông nước ngoài đặt mua 10 triệu hộp găng tay y tế nhãn hiệu Boowoo Glove. Trước đó, người này đã chuyển vào tài khoản Công ty TNHH MTV Boowoo khoảng 57 tỉ đồng.

Đến ngày 7-8, hai bên đã tổ chức họp trực tuyến để đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng được thuận lợi.

Khoảng hai tuần sau, khách hàng yêu cầu Nguyên giao trước hai container hàng mẫu để giao cho khách hàng tại Mỹ nhưng Nguyên không có hàng để giao...