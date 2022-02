Ngày 17-2, công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Trung Nhân (37 tuổi, ngụ xã Sơn Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Theo đó, năm 2019 UBND tỉnh Bến Tre có chủ trương mở đấu giá các mỏ cát trên địa bàn tỉnh, anh Lê Văn Thêm là chủ công ty Hiền Đức, ở xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc muốn tham gia đấu giá và trúng đấu giá khai thác mỏ cát.



Bị can Hồ Trung Nhân. Ảnh: CA

Biết được điều này, Hồ Trung Nhân tự giới thiệu mình có thể giúp anh Thêm trúng đấu giá và yêu cầu anh Thêm gửi tiền công môi giới là 1.5 tỉ đồng. Anh Thêm đồng ý, từ ngày 4-4-2019 đến 25-4-2019 anh Thêm đã chuyển 1.5 tỉ đồng cho Nhân nhờ làm môi giới.

Đến ngày 25-12- 2019, Sở TN&MT tỉnh Bến Tre mở phiên đấu giá các mỏ cát, kết quả công ty của Hiền Đức không có tên dự đấu giá và không trúng đấu giá.

Biết mình bị lừa nên anh Thêm đã trình báo cơ quan Công an.

Qua làm việc, Hồ Trung Nhân đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình, toàn bộ số tiền 1.5 tỉ đồng của anh Thêm được Nhân sử dụng vào mục đích cá nhân.