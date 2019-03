Lửa ở kho hóa chất thiêu rụi 1 quán nhậu ở Bình Dương

Vụ cháy lớn xảy ra tại một kho chứa hóa chất nằm trên đường An Bình (khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương).



Vụ cháy vào đầu giờ chiều 8-3 làm mọi người hoảng loạn. Theo các nhân chứng, sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bốc cháy dữ dội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.



Tuy đám cháy được khống chế nhưng mùi hóa chất vẫn bốc ra nồng nặc

Các tiếng nổ lớn liên tục phát ra từ trong đám cháy, mùi hóa cháy bốc ra nồng nặng. Người dân hoảng loạn chạy thoát thân.

Nhận được tin báo, 15 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ PCCC đã có mặt tại hiện trường tham gia khống chế ngọn lửa.

Do là đây là kho chứa các thùng phi có dính hóa chất nên ngọn lửa lan nhanh và lan sang một quán nhậu gần đó.



Lực lượng PCCC vẫn đang tiếp tục phun nước để dập tắt hoàn toàn

Ghi nhận tại hiện trường, kho chứa thùng phi có dính hóa chất bị cháy rụi hoàn toàn, một quán nhậu bên cạnh cũng bị ngọn lửa lan sang thiêu rụi.

Khi ngọn lửa đang cháy lan sang một khu tập thể của công nhân xây dựng thì được người dân và lực lượng PCCC dập tắt nên không gây thiệt hại.





Một quán nhậu gần đó bị lửa làn sang thiêu rụi

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản.

Đến 15 giờ 30 ngọn lửa được khống chế, lực lượng PCCC vẫn đang phun nước để dập tắt hoàn toàn. Hiện tại mùi hóa chất từ đám cháy bốc ra vẫn nồng nặc.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.