Lực lượng 363 xuyên đêm giữ trị an

Hơn 200 trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý Công an TP.HCM cho biết từ ngày 19-3 đến 1-4, Tổ công tác 363 Công an TP và công an quận, huyện đã phát hiện, xử lý nhanh 20 vụ/25 người nghi vấn, có dấu hiệu của tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, thu giữ nhiều tang vật liên quan hoạt động phạm tội. Ngoài ra, các tổ công tác còn phát hiện và xử lý 222 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.