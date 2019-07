Lý lịch bất hảo của 3 đối tượng trộm 8 tỉ đồng ở Vĩnh Long

Ngày 21-7, Công an tỉnh Vĩnh long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Đức Thiện (33 tuổi), Trần Văn Anh (35 tuổi) và Trần Đức Thảo (36 tuổi, cùng ngụ tỉnh Nghệ An) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo công an, chiều 4-12-2018 lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng cả ba đã đột nhập vào nhà của chị H. ở xã Bình Hòa Phước để trộm tài sản. Theo đó, cả ba đến trước nhà chị H. bấm chuông nhằm xác định không còn ai ở trong nhà. Sau đó Thiện ra đi ra phía sau nhà vô hiệu hóa camera an ninh rồi phá hai lớp khóa cửa bếp đột nhập vào nhà và tiếp tục vô hiệu hóa camera trong nhà.

Sau đó Thiện vào phòng ngủ cạy hai két sắt lấy tất cả tiền vàng (trị giá 8,5 tỉ đồng) rồi cả ba tẩu thoát lên Bình Dương và trốn ở nhiều nơi khác.



Hồ Đức Thiện bị bắt cùng số tiền tang vật.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Long xác lập chuyên án, bằng các biện pháp nghiệp vụ công an đã biết được Thiện khi đang lẩn trốn ở tỉnh Kon Tum và thu giữ 400 triệu đồng vào ngày 25-12-2018.

Đến ngày 17-6 thì Thảo và Văn Anh ra đầu thú.



Đối tượng Trần Văn Anh.



Đối tượng Trần Đức Thảo.

Theo công an, ba đối tượng này có nhiều tiền án, trong đó Thiện có bốn tiền án tội về tội Trộm cắp tài sản và Đánh bạc; Thảo có ba tiền án về Trộm cắp tài sản và Đánh bạc, còn Văn Anh cũng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.