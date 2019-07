Mang ma túy đá, 5 khẩu súng ra bến xe thì bị công an bắt

Ngày 12-7, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý phối hợp với Công an huyện An Dương và lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý Bộ Công an đã bắt giữ hai nghi can để điều tra về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.



Hai nghi can Lò Văn Tỉnh và Đỗ Nhật Nguyện bị bắt giữ.

Trước đó, sáng 8-7, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý phối hợp với lực lượng chức năng đã phục kích tại bến xe Niệm Nghĩa bắt quả tang Đỗ Nhật Nguyện (46 tuổi, trú quận Kiến An) và Lò Văn Tỉnh (37 tuổi, trú tỉnh Điện Biên) về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý.

Công an thu giữ hơn 19 kg ma tuý đá, một khẩu súng ngắn cùng 15 viên đạn.



Lượng ma tuý đá công an bắt giữ khi Tỉnh giao cho Nguyện.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyện tại quận Kiến An, công an tiếp tục thu giữ một túi nilon chứa các viên nén màu hồng nghi thuốc lắc, bốn khẩu súng ngắn dạng tự chế, một bộ dụng cụ sử dụng ma tuý đá.



Khẩu súng quân dụng công an thu giữ trong người Nguyện.



Các khẩu súng công an thu giữ khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyện.

Theo điều tra ban đầu, nghi can Nguyện có ba tiền án về các tội trộm cắp, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, một tiền sự hành vi trộm cắp tài sản. Nguyện được xác định là nghi can cầm đầu đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý từ Điện Biên về Hải Phòng sau đó mang đi các nơi tiêu thụ.

Sau khi mua ma tuý, Nguyện thuê người vận chuyển từ Điện Biên về Hải Phòng rồi tới điểm hẹn nhận hàng.

Sáng 8-7, Lò Văn Tỉnh mang theo một lượng lớn ma tuý đã đi xe khách về Hải Phòng. Theo lịch hẹn, Nguyện mang theo khẩu súng ngắn ra bến chờ đón hàng từ Tỉnh. Lúc này, lực lượng cảnh sát phòng chống ma tuý đã tổ chức đón lõng. Khi Tỉnh rời xe khách mang ma tuý trao cho Nguyện đã bị công an bắt quả tang.

Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt những người liên quan.