Mang ma túy đến quán karaoke bán thì bị bắt

Ngày 30-10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô (Đắk Nông), cho biết đã ra quyết định tạm giam đối với Ngô Thành Đạt (SN 2001) và Phạm Đăng Khoa (SN 1993, cùng trú thị trấn Ea T’linh, huyện Cư Jút) để điều tra, làm rõ về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Đạt và Khoa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Q.MINH

Trước đó, đêm 22-7, tại khu vực thôn Nam Thạnh, xã Nam Đà, Công an huyện Krông Nô bắt quả tang Đạt đang cất giấu hai gói ma túy (0,8452g) trong túi áo.

Đạt khai số ma túy nói trên do Khoa đưa để mang vào huyện Krông Nô bán. Khám xét nơi ở của Đạt, lực lượng công an thu giữ thêm 0,1661 gram ma túy.

Mở rộng điều tra, khoảng 20 giờ cùng ngày, Công an huyện Krông Nô đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông và Công an huyện Cư Jút bắt quả tang Khoa đang mang hai gói ma túy với khối lượng 0,6135 g đến quán Karaoke Đại Thành ở thị trấn Ea T’linh, huyện Cư Jút để bán cho nhiều người khác.

Kiểm tra, lực lượng công an phát hiện một nhóm nam, nữ thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Qua xét nghiệm, có ba người trong nhóm dương tính với chất ma túy.

Ngay sau đó, cảnh sát khám xét nơi ở của Khoa và thu giữ thêm 21 viên nén ma túy và 20 gói ma túy với tổng khối lượng hơn 15 g.

Tại cơ quan điều tra, hai người này khai nhận, từ khoảng cuối năm 2019 đến khi bị bắt, đã mua ma túy về bán lại cho những người nghiện trên địa bàn huyện Cư Jút và Krông Nô. Tất cả số ma túy này đều là loại Ketamine.

Liên quan đến vụ việc, ba người dương tính với ma túy nói trên đã bị xử phạt hành chính.